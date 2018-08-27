Трамп заборонив публікувати офіційну заяву Білого дому з приводу смерті Маккейна

Президент США Дональд Трамп заборонив прес-службі Білого дому опублікувати підготовлений офіційний некролог з приводу смерті сенатора-республіканця Джона Маккейна.

Про це пише The Washington Post.

Відомо, що в некролозі, який не погодив Трамп, йдеться про подвиги Маккейна під час війни у ​​В'єтнамі і самовіддану роботу в Сенаті, а також пропонувалося назвати його героєм.

Видання підкреслює, що Білий дім завжди публікує офіційні некрологи в разі смерті видатних громадян США. Таким чином, для Маккейна зроблено виняток. Трамп обмежився публікацією у Twitter, в якій висловив співчуття родині Маккейна.

За версією The Washington Post, президент помстився за критику Маккейном його зовнішньої і внутрішньої політики. Зокрема, сенатор виступав проти спроб Трампа скасувати реформу охорони здоров'я. Йому також не припав до душі ряд висловлювань глави держави про президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, сенатор США Джон Маккейн помер 25 серпня. Він помер на наступний день після того, як його родина повідомила про рішення сенатора відмовитися від подальшого лікування онкологічного захворювання (пухлина мозку - гліобластому- виявили у нього в 2017 р).

26 серпня, відзначає The Washington Post, традиційний некролог на сайті Білого дому все ще був відсутній.

Читайте більше про реакцію світу на смерть Маккейна у матеріалі "Дня" "Мужність і характер, яких не вистачатиме": Світ відреагував на смерть Маккейна".