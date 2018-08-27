Турчинов назвав обсяг оборонного бюджету на наступний рік

Фінансування сектору безпеки і оборони України у наступному році складатиме близько 200 млрд грн. Про це повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов.

“Згідно з прогнозом Кабінету Міністрів України, ВВП на 2019 рік складатиме 3 946 млрд гривень, тому фінансування сектору безпеки і оборони України, яке повинно бути не менш ніж 5% від ВВП, складатиме близько 200 млрд грн”, — йдеться у повідомленні.

За словами Турчинова, серед пріоритетних напрямків фінансування на наступний рік заплановано, зокрема, розробку та закупівлю сучасного високоточного ракетного озброєння (ракетних систем і комплексів, зокрема, і крилатих ракет), артилерійського озброєння, бронетанкової техніки, високоточних засобів ураження, боєприпасів та продуктів спеціальної хімії, посилення системи протиповітряної оборони держави та можливостей авіації Повітряних сил ЗСУ; реалізацію державної політики в сфері кібербезпеки, виконання заходів з розвитку та модернізації спецзв’язку та захисту інформації; сучасне облаштування дослідно-випробувальних полігонів для проведення випробувань ракет, боєприпасів тощо.

“Одним з важливих пріоритетних завдань оборонного бюджету є реалізація соціальних гарантій військовослужбовців, насамперед підвищення їх грошового забезпечення, що необхідно для збереження професійного ядра ЗСУ, НГУ та інших силових структур”, — підкреслив Секретар РНБО України, додавши, що після завершення формування оборонного бюджету його буде затверджено на засіданні РНБО України та передано до КМУ.

Як зазначається, секретар РНБО Олександр Турчинов провів нараду щодо формування оборонного бюджету України на 2019 рік. У нараді взяли участь Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, в.о. Міністра фінансів України Оксана Маркарова, Міністр оборони України Степан Полторак, Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, керівники інших силових структур та відомств.