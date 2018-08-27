У Китаї найбільший у світі літак-амфібія здійснив свій перший політ

Китайський літак-амфібія AG600, нині найбільший, здійснив перший політ. Літак злетів з аеропорту Чжухай на березі Південно-Китайського моря.

Про це повідомляє Reuters, передає Інтерфакс-Україна.

Армія КНР планує використовувати літак з метою патрулювання.

Політ тривав близько години, літак приземлився в аеропорту вильоту. Буксирування літака в ангар проводилося під акомпанемент оркестру, за посадкою літака спостерігали присутні поблизу аеродрому глядачі.

Агентство Xinhua назвало літак "захисником морів, островів і рифів". Китай є однією з держав, що претендують на спірні острови в Південно-Китайському морі.

Розробкою літака протягом семи років займалася державна Aviation Industry Corp of China (AVIC). Літак може перевозити 50 осіб під час морських пошукових операцій, а також може зачерпувати до 12 тонн води за 20 секунд для гасіння пожеж.

Максимальна дальність польоту AG600 - 4,5 тис. км, злітна вага - 53,5 т, довжина корпусу - 39,3 м, розмах крила - 38,8 м.