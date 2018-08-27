У Мексиці жорстоко вбили українку

У Мексиці знайшли вбитою 37-річну українку Ярославу Ненастіну, за підозрою у вбивстві затримали місцевого жителя.

Як повідомляє Página Negra, українка була оголошена зниклою безвісти 11 серпня в Сан-Педро-Чолулі, штат Пуебла. Її розчленоване тіло було знайдено в полі в муніципалітеті Уехоцінго.

Поліція з'ясувала, що Ярослава 11 серпня була зі своїм партнером в будинку в Сан-Педро-Чолулі, після вона вийшла в магазин Oxxo і не повернулася. Своєму партнерові вона в останній раз повідомила, що поїхала в Уехоцінго зі знайомим Альфонсо, з яким вона щойно познайомилася.

За підозрою у вбивстві українки, яка мала громадянство Мексики, був затриманий 33-річний Альфонсо Н., оскільки він був останнім, хто бачив українку живою. Суддя застосував до нього попередній арешт.

За даними ТСН.uа, українка народилася в Києві, жила в Мексиці вже близько 20 років і мала двох дітей - 10-ти і 13-річного віку.