У Молдові опозиція вимагає відставки уряду і зміни виборчої системи

Учасники мітингу протесту правої опозиції в Молдові зажадали відставки уряду і кримінального переслідування тих, хто причетний до крадіжки мільярда доларів з банківської системи республіки.

Про це йдеться в резолюції, прийнятій в неділю ввечері за підсумками протестної акції, передає агентство Інтерфакс-Україна.

В "Резолюції Загальних зборів громадян Молдови" на уряд покладається відповідальність за "зубожіння населення і масивну міграцію; зрив зовнішнього фінансування Молдови; загрозу подальшого виконання Угоди про асоціацію з Євросоюзом". Його автори висловили "глибоку стурбованість антидемократичними діями влади", а також "відсутністю прогресу в розслідуванні крадіжки мільярда доларів з банківської системи Молдови".

У резолюції також містяться вимоги щодо анулювання змішаної виборчої системи; організації та проведення вільних і коректних виборів за пропорційною системою; визнання результатів виборів мера Кишинева, анульованих рішенням судів; припинення переслідування опозиції.

Автори резолюції також вимагають прийняття в Молдові "закону Магнітського", який "здатний забезпечити цілісність і непідкупність молдовських чиновників". Протестуючі також вимагають кримінального переслідування громадян Молдови, в тому числі на території країн Євросоюзу, де тривали дії з вкраденими в Молдові грошима.

Учасники акції протесту провели марш центральними вулицями Кишинева, а також пікетування будівель адміністрації президента, парламенту і уряду, Служби інформації і безпеки, Національного центру з боротьби з корупцією.

Організатори мітингу закликали маніфестантів залишитися ночувати в центрі Кишинева, щоб вранці зустріти членів уряду і депутатів парламенту, які прийдуть покладати квіти до пам'ятника Стефану Великому.

У понеділок, 27 серпня, Молдова святкуватиме 27-у річницю незалежності.