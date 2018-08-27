У Німеччині евакуювали понад 18,5 тисяч осіб через бомбу часів Другої світової війни

У німецькому Людвігсхафені в рамках операції зі знешкодження авіабомби часів Другої світової війни евакуювали понад 18,5 тисяч осіб.

500-кілограмову бомбу виявили вранці в неділю, 26 серпня, в районі Фрізенхайм, повідомила місцева влада.

Навколо вибухонебезпечної знахідки обладнали зону безпеки діаметром 1 км. Евакуйованих жителів розмістили в тимчасовому пункті в концертному залі Фрідріха Еберта. Після завершення операції зі знешкодження небезпечної знахідки, жителям дозволили повертатися у свої домівки.

Нагадаємо: наприкінці квітня в центрі Берліна біля головного залізничного вокзалу евакуювали людей у зв'язку з операцією зі знешкодження 500-кілограмової бомби часів Другої світової війни.