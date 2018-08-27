У Парижі задля скорочення бюджетних витрат звільнять понад 14 тисяч держслужбовців

У французькій столиці, Парижі, в рамках скорочення бюджетних витрат планують звільнити 4,5 тисяч держслужбовців у 2019 році і ще 10 тисяч — у 2020.

Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на інтерв'ю французького прем'єр-міністра Едуара Філіппа виданню Le Journal de Dimanche.

Зазначається, що державний бюджет Франції на 2019 рік закладено, виходячи з прогнозу зростання ВВП в 1,7%. Раніше уряд розраховував, що цей показник досягне 1,9%.

За словами прем'єр-міністра, щоб не порушити стандарти Євросоюзу, які регламентують дефіцит держбюджету для своїх членів, Парижу буде необхідно скоротити бюджетні витрати.

Крім скорочення держслужбовців, зміни також відбудуться у галузі пенсій, а також сімейних і житлових пільг. Вони більше не будуть прив'язані до показників інфляції, тобто будуть підвищуватися повільніше.