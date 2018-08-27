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У Польщі з'являться додаткові консульські установи України, - посол

27 серпня, 2018 - 17:52
Фото з архіву "Дня"

Україна планує відкрити додаткові консульські установи в Польщі, зокрема у Вроцлаві.

Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця під час прес-клубу XIII наради керівників закордонних дипломатичних установ України в понеділок у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми працюємо над тим, щоб відкрити додаткові консульські установи, зокрема у Вроцлаві", - сказав він.

За словами посла, це пов'язано зі збільшенням кількості українців, які відвідують місто.

За словами Дещиці, кількість українців, що відвідують консульські установи у Польщі зросла в десятки разів, в той час як кількість персоналу українських консульських установ залишається на тому ж рівні.

 
    
Джерело: Інтерфакс-Україна
          
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