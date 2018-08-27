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У ТЦ Флориди сталася стрілянина: 4 загиблих і 13 поранених

27 серпня, 2018 - 09:15
Фото Reuters

Чотири людини загинули і не менше тринадцять поранені в результаті стрілянини в торговому центрі Джексонвила  (штат Флорида), де проходив турнір з відеоігор. Про це повідомляє Reuters.

"11 осіб було поранено під час стрілянини, і, принаймні, двоє інших були поранені, коли покинули місце події", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваний убив себе після стрілянини і був знайдений поряд з двома іншими жертвами.

Шериф повідомив особу стрільця: "Білий 24-річний чоловік на ім'я Девід Катц з Балтімора (штат Меріленд).

Стрілянина сталася  в торговому центрі Джексонвила (штат Флорида), де проходив турнір з відеоігор.

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