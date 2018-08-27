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У Варшаві відкрилася галерея українського стріт-арту

27 серпня, 2018 - 18:35
Facebook галереї українського стріт-арту

У столиці Польщі з'явилася перша українська стріт-арт галерея. Її відкриття відбулося напередодні 27-ї річниці нашої країни.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці заходу.

Зараз у галереї представлено шість муралів. Графіті нанесені на опори Гданського мосту, який знаходиться на вулиці Зигмунта Сломинського.

Організатори галереї ставили собі за мету показати подібність між польською та українською культурами. Зокрема, автори представлених графіті об'єднали в своїх роботах Петриківський розпис з орнаментами польської Болеславської кераміки.

Героями муралів у цій галереї стали зірки польського кіно і театру Анджей Северин та Йоанна Яблчинська, а також журналістка Олександра Куц. Всі вони зображені в національних українських вбраннях.

Авторами графіті виступили: Світлана Безкоровайна, Кароліна Байка, Барбара Понятовська, Мацей Шимонович та Даріуш Пачковський.

Джерело: День

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