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У віці 91 року помер американський драматург Ніл Саймон

27 серпня, 2018 - 09:26
Фото Reuters

Відомий американський драматург Ніл Саймон помер у віці 91 року у своєму рідному місті Нью-Йорку від ускладнень пневмонії. Про це повідомляє BBC.

"Його ім'я було синонімом комедії Бродвею і комерційного успіху в театрі протягом десятиліть", - йдеться в повідомленні.

Саймон був плідним автором, створюючи мінімум одну п'єсу в рік.

Він отримав безліч нагород. Зокрема, у 1991 році він отримав Пулітцерівську премію за драму "Загубившись в Йонкерсі", також премії "Тоні" і "Золотий глобус".

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