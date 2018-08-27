У віці 91 року помер американський драматург Ніл Саймон

Відомий американський драматург Ніл Саймон помер у віці 91 року у своєму рідному місті Нью-Йорку від ускладнень пневмонії. Про це повідомляє BBC.

"Його ім'я було синонімом комедії Бродвею і комерційного успіху в театрі протягом десятиліть", - йдеться в повідомленні.

Саймон був плідним автором, створюючи мінімум одну п'єсу в рік.

Він отримав безліч нагород. Зокрема, у 1991 році він отримав Пулітцерівську премію за драму "Загубившись в Йонкерсі", також премії "Тоні" і "Золотий глобус".