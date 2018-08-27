У Вінниці створили індустріальний парк "Вінницький кластер холодильного обладнання"

Сьогодні, 27 серпня, Вінницька міська рада, ПрАт «Українська пивна компанія»(UBC Group) та ТОВ «Промислово-інвестиційна компанія» підписали угоду про створення та функціонування індустріального парку «Вінницький кластер холодильного обладнання». Прoект передбачає залучення партнерів заводу з виробництва хoлoдильнoгo обладнання. Рішення про його створення, як повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов, було ухвалене у квітні поточного року. Першим підприємством, яке запрацює на цій території буде завод з виробництва холодильного обладнання для пивної промисловості ПрАт «Українська пивна компанія» з фактичним обсягом інвестицій 10 млн євро. Він вже розпочав роботу у тестовому режимі. Офіційне відкриття підприємства відбудеться 7 вересня цього року.

«Створення «Вінницького кластеру холодильного обладнання» – це перша відправна точка розвитку і налагодження промислових можливостей і потужностей у Вінниці. На початку вересня розпочинає роботу перша черга заводу UBC Group з виготовлення холодильного обладнання, 250 людей вже прийняли на роботу. Кластер забезпечить створення нових робочих місць, надходження до бюджету, розвиток промислового потенціалу Вінниці та інвестиційної привабливості міста. Це знак, що інвестор може заходити і працювати тут. Маю надію, що це буде поштовхом до економічної та інвестиційної активності безпосередньо у Вінниці», – висловив сподівання під час церемонії підписання угоди Сергій Моргунов.

Директор ПрАт «Українська пивна компанія» Ігор Бурдиленко додав, що до кінця року, коли перша черга виробництва запрацює на повну потужність, кількість працівників збільшиться до 750 осіб. Запланований обсяг реалізації продукції першої черги виробничих потужностей становить 400 млн грн на рік, після запуску другої черги він зросте до 700 млн грн на рік.

За попередніми розрахунками фахівців Вінницької міськради, у 2019 році надходження до бюджету від діяльності індустріального парку становитиме 11,2 млн грн від сплати єдиного соціального внеску та 10,5 млн грн від сплати ПДФО, а у 2024 році – 56,1 млн та 45,9 млн грн відповідно.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця