У вихідні Тернопіль вчетверте прийняв масштабні міжнародні змагання

Тернопіль – місто-столиця формувальних класів водно-моторного спорту. Цього року тут вже вчетверте провели Чемпіонат світу та Європи з водно-моторного спорту. Проте вперше в історії Національної федерації з водно-моторного спорту в одному місті змагання відбулися одразу в трьох етапах, у класах F-125, F-250 та F-500.

Загалом 48 команд із 15 країн взяли участь у змаганнях, що традиційно відбуваються на Тернопільському ставі. Естонці, поляки, італійці, словаки, угорці, німці, шведи, американці і, звісно, українці впродовж двох днів виборювали право стати першими на Чемпіонаті Європи у класах F-250 та F-125, в етапі Чемпіонату світу в класі F-500 та змагалися за Кубок Європи від міського голови Тернополя у класі S-550.

«Трасу в Тернополі минулого року ми сертифікували на три роки. Тобто ще два роки вона зможе приймати змагання світової та європейської першості найвищих категорій, – говорить Віктор ШЕМЧУК, президент Національної федерації водно-моторного спорту України. - Траса є однією з найскладніших в Європі, оскільки вписана у берегову лінію міста таким чином, щоб глядачі могли бачити змагання якомога ближче. Тернопіль знаходиться на Подільській височині на 350 метрів над рівнем моря, тому всі налаштування, які підходять спортсменам для гонок в інших регіонах, тут не працюють, і вони повинні знову налаштовуватися на новий лад».

За словами Віктора Шемчука, у цьогорічному протистоянні змагалися усі зірки водно-моторного спорту. Серед них – чемпіони світу австрієць Аттіла Хавас і легенда польського водно-моторного спорту Генріх Синорацкі.

Серед українських спортсменів, які приїхали на змагання відстоювати честь нашої держави – Дмитро Герасименко і Микита Августинович, які виступали у класі F-250.

Вперше змагання такого рівня у Тернополі провели у 1987 році. Після цього була пауза, традицію проведення чемпіонатів з водно-моторного спорту поновили у 2009 році, тоді змагання відбулися у Києві. А з 2010 року по 2012 рік чемпіонат проводився в Тернополі. Потім - дворічна перерва. Проте уже четвертий рік поспіль Тернопіль отримує право проводити змагання на міжнародному рівні.

Завершилися змагання 26 серпня. У класі F-125 перемогу здобув спортсмен із Польщі Себастіан Кечинські. Першість у класі F-250 здобув італієць Клаудіо Фанзіні. А чемпіоном у найпотужнішому класі човнів F-500 став болгарський спортсмен Мілен Маринов.

Мер Тернополя Сергій НАДАЛ зазначив: «На ці декілька днів Тернопіль став світовою столицею водно-моторного спорту. Я дякую учасникам чемпіонату за неймовірну атмосферу та емоції, а тернополянам - за підтримку та теплий прийом».

Ірина ПІЦЬ, Літня школа журналістики «Дня»-2018