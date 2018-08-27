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У ЄС заборонили галогенні лампочки

27 серпня, 2018 - 21:05
Фото з відкритих джерел

Євросоюз ввів заборону на використання галогенних ламп. Заборона в рамках політики енергозбереження вступить в силу з 1 вересня.

Про це пише The Guardian.

Під заборону передусім потрапляють лампочки і свічкоподібні світильники. Покупцям запропоновано перейти на світлодіодні лампи, які споживають уп'ятеро менше електрики, ніж галогенні моделі.

Відмова від використання галогенних ламп дозволить запобігти 15 млн тонн вуглецевих викидів у рік.

За словами експертів, галогенні лампи дешевші при покупці, проте витрати на електроенергію при їх використанні вищі, ніж у випадку зі світлодіодними (LED).

Згідно з підрахунками компанії Philips, споживачі зможуть економити понад €124 на рік при переході на світлодіодні лампи. Крім того, термін використання галогенних ламп в середньому становить два роки, в той час як термін служби світлодіодних моделей - 10-15 років.

Заборона на галогенні лампи здійснюється в рамках політики енергозбереження ЄС. З 2012 року в європейських країнах припинено виробництво ламп розжарювання.

 
    
Джерело: Європейська правда
          
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