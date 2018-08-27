Uber запропонує своїм клієнтам користуватися електричними самокатами та велосипедами

Компанія Uber планує змінити свою довгострокову стратегію розвитку, почавши частіше пропонувати своїм клієнтам користуватися для поїздок не тільки автомобілями, але також електричними самокатами, велосипедами і громадським транспортом.

Про це заявив генеральний директор Uber Дара Хосроушахі, інтерв’ю з яким у неділю ввечері було опубліковано на сайті газети The Financial Times, передає агентство УНН.

За його словами, такі види транспорту більше підходять для поїздок по місту, хоча і знижують доходи водіїв автомобілів, які працюють на Uber.

“Під час години пік, дуже неефективно використовувати шматок металу вагою в одну тонну, щоб доставити одну людину на відстань у 10 кварталів”, — зауважив генеральний директор. Він зазначив, що компанія може поміняти свою стратегію так, щоб “клієнт залишився у виграші”.

Хосроушахі зауважив, що подібне рішення в короткостроковій перспективі може вдарити по доходу компанії, яка показала в 2017 році збиток в розмірі 4,5 млрд доларів. Однак, зазначив він, інвестори повинні розуміти, що короткострокові втрати необхідні, щоб прийти до довгострокового доходу.

Як зазначає The Financial Times, у лютому Uber додала в свій додаток можливість використовувати свої електровелосипеди. Для цього вона в квітні 2017 року придбала систему Jump за 200 млн, яка надає послуги байкшерінга — спільного прокату велосипедів у місті. Червоні електровелосипеди компанії можна взяти у прокат у 8 мегаполісах США, включаючи Нью-Йорк і Вашингтон, а незабаром сервіс повинні запустити у Берліні. Подолавши запланований маршрут велосипед необхідно здати на найближчу стоянку, де їм зможе скористатися інша людина.

Після цього Uber також уклала угоди із компанією Lime, яка пропонує в оренду електричні самокати, і лондонською Masabi — розробником універсальних програм для здійснення безконтактних платежів на різних видах громадського транспорту.