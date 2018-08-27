Україна передала Туреччині список бранців Кремля, - Джемілєв

Україна передала Туреччині список усіх політв’язнів Кремля, про який раніше просив президент Реджеп Ердоган.

Про це повідомив лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, передає "Громадське".

"Вже передали, але точну дату сказати не можу. Десь тиждень тому це було", — сказав він.

Зазначається, що список передали через українське посольство в Туреччині.

Джемілєв додав, що Ердоган не називав жодних термінів, коли саме він говоритиме з президентом Росії Володимиром Путіним щодо звільнення українських політв’язнів.

Нагадаємо, що Ердоган попросив у Джемілєва список в'язнів Кремля.