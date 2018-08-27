Українці зможуть відстежувати онлайн міжнародні платежі

Ощадбанк першим в Україні запровадив інноваційний сервіс SWIFT gpi у сфері міжнародних платежів. Про це повідомляється на сайті банку.

"Ощадбанк першим в Україні почав використовувати для зручності клієнтів глобальну технологію SWIFT gpi при здійсненні транскордонних розрахунків. Завдяки використанню інноваційного сервісу SWIFT gpi міжнародні розрахунки через Ощадбанк стають більш швидкими та прозорими, а додаток gpi Tracker дає можливість відстежувати міжнародні платежі в режимі онлайн. Майже половина gpi-платежів зараховуються протягом 30 хвилин, і майже 100% платежів - протягом 24 годин", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що за допомогою SWIFT gpi проблеми, які можуть потенційно виникати при проведенні міжнародних платежів клієнтів, буде вирішено.

"Зокрема, інтернет-додаток gpi Tracker дає банку можливість відстежувати статус платежу в режимі реального часу, а також перевіряти інформацію по кожному банку на маршруті платежу, включаючи утримувані комісії на кожному етапі. SWIFT gpi забезпечує безпрецедентно високий рівень прозорості та контролю кожного платежу", - пояснили в Ощадбанку.

Зазначається, що нині Ощадбанк спільно з компанією SWIFT працюють над новим етапом розвитку gpi, зокрема над послугою призупинення та відкликання платежу і передачею інформації по всьому маршруту платежу до кінцевого бенефіціара без додаткових комісій.

На сьогодні вже 79% банків-кореспондентів Ощадбанку користуються gpi. 73% міжнародних переказів з Ощадбанку спрямовуються через банки-кореспонденти, підключені до gpi.

Як повідомлялося, до сервісу gpi наразі підключилися понад 180 фінансових установ по всьому світу. Понад 100 мільярдів доларів США за допомогою SWIFT gpi щодня відправляється через більш як 450 міжнародних платіжних коридорів.

Прогнозується, що до кінця 2020 року SWIFT gpi стане стандартом для всіх транскордонних платежів.