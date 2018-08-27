Український бензин відвойовує частку ринку у імпортного

Частка українських нафтопереробних заводів (НПЗ) в структурі наповнення ринку бензинів за 7 місяців 2018 року склала 43,8% проти 40,6% за аналогічний період 2017 року.

Про це повідомили в Консалтинговій групі А-95, пише enkorr.

Відзначається, що зростання частки українських виробників відбувається на тлі загального звуження ринку бензинів, який за 7 місяців 2017 року скоротився на 4% до 1,1 млн т.

Так, за 7 місяців 2018 року Кременчуцький НПЗ в Полтавській області та Шебелинський ГПЗ в Харківській області сумарно виробили 492 тис. т бензинів, що на 3,6% більше, ніж за такий же період минулого року. Кременчуцький НПЗ збільшив випуск бензинів 6,8% до 424 тис. т, Шебелинський ГПЗ скоротив 12,5% до 67,8 тис. т. Зниження виробництва бензинів на "шебелинці" пояснюється загальним зниженням переробки сировини на ГПЗ на 7,4%.

Крім того, повідомляється, що Укртатнафта в першій половині цього року відчувала труднощі з реалізацією бензинів, що на початку липня змусило завод знизити переробку до мінімального рівня через затоварення резервуарів. Саме труднощі із продажами бензинів, на думку директора А-95, є головною перешкодою для істотного збільшення переробки нафти на Кременчугкому НПЗ.

При цьому, імпорт бензинів за 7 місяців поточного року скоротився на 9,8% до 631,3 тис. т. Постачання бензину з Білорусі, основного джерела імпорту цього палива, знизилися на 11,5% до 508,3 тис. т. Литовські і польські НПЗ групи Orlen наростили поставки на 6% до 114,1 тис. т. Практично весь імпорт бензинів здійснюється залізничним транспортом. На морські поставки припало 7,8 тис. т проти 4,6 тис. т за аналогічний період 2017 року