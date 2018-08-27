"Укрзалізниця" розповіла, скільки придбала нових комплектів постільної білизни

"Укрзалізниця" з початку року станом на 1 серпня купила понад 125 тисяч комплектів постільної білизни.

Про це повідомив заступник директора філії УЗ "Пасажирська компанія" Ігор Плескач, передає медіацентр УЗ "Магістраль".

"З початку року станом на 1 серпня придбано 125 676 комплектів постільної білизни для купейних і плацкартних вагонів і 3155 комплектів для вагонів СВ. У повному обсязі виконані плани із закупівлі на 2018 рік гіпоалергенних матраців (3836 од.), подушок (7308 од.) і ковдр (4124 од.)", - сказано в повідомленні.

"Всього на оновлення постільної білизни буде виділено 50,44 млн гривень. До кінця року заплановано постачання ще 62 715 комплектів постільної білизни для купейних і плацкартних вагонів і приблизно 2404 для вагонів СВ", - розповів заступник директора філії.

"Пасажирська компанія" має в своєму розпорядженні дев'ять прально-прасувальних комплексів. За словами Плескача, цієї кількості достатньо, щоб забезпечити потреби в пранні.