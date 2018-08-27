В Україні почали знімати історичну драму "Довбуш"

Кінокомпанія “Пронто Фільм” за підтримки Державного агентства України з питань кіно розпочала зйомки пригодницької історичної драми “Довбуш”.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури.

“Кінопроект “Довбуш” став одним з переможців Х конкурсного відбору Держкіно. Державна підтримка цього проекту становить 65 млн грн при загальній вартості виробництва 86 млн 679,2 тис. грн”, - йдеться у повідомленні.

Автором ідеї, співавтором сценарію та режисером картини виступив Олесь Санін, а оператором-постановником - Сергій Михальчук, продюсує стрічку Максим Асадчий.

Події стрічки розгортаються у першій половині XVIII ст. у містичних Карпатських горах та розповідають про драму життя Олекси Довбуша, його непростого кохання та боротьби за гідну долю для свого народу. Ватага опришків під проводом двох братів, Івана та Олекси Довбушів, їхня невловимість і зухвалість стали надією для народу і пострахом для ворогів. Дороги братів розходяться, панство кидає всі зусилля на придушення волелюбних настроїв, якими охоплені Карпати.

За словами режисера Олеся Саніна, автори фільму відтворюють історію драматичного життя людини - легенди Карпат Олекса Довбуша, на основі українських та польських історичних документів.

Автори обіцяють здивувати глядачів великою кількістю унікальних трюків. Четвертий місяць триває фольклорна експедиція в Карпатах, яка записує унікальні пісні та гру музикантів, саме так, як це мало звучати у ХVIII ст.

“Переконаний, що фільм “Довбуш” буде надзвичайно захопливий, це саме той матеріал, яким будуть захоплюватися глядачі. Жанр стрічки поєднує любов, зраду, самопожертву і певні елементи, які дадуть можливість захоплюватися картиною і героями. Він є відкритим та має певну філософію, але, разом з тим, розповідає про прості близькі кожному речі, які втілюються в тебе на очах”, - наголосив міністр культури Євген Нищук.

Головні ролі у фільмі виконують Сергій Стрельніков (Олекса Довбуш), Олексій Гнатковський (Іван Довбуш) і Даша Плахтій (Марічка).

Прем'єра фільму, що стане найбільш дорогою української ігровою картиною, запланована на осінь 2019 року.

Варто зазначити, що цьогоріч на екрани вийшов фільм про ватажка опришків “Легенда Карпат”, створений дебютантом Сергієм Скобуном - власником мережі готелів, який вирішив спробувати свої сили у мистецтві кіно. Стрічка не стільки відтворює історичні факти про Олексу Довбуша, скільки присвячені йому легендами. Роль Довбуша виконав фронтмен гурту “Друга ріка” Валерій Харчишин, а його кохану зіграла співачка Марія Яремчук.