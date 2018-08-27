В Україні випробували протитанковий ракетний комплекс "Корсар"

В Україні провели випробування сучасного протитанкового ракетного комплексу "Корсар" в інтересах іноземного замовника.

Про це повідомило Конструкторське бюро "Луч", яке розробляє "Корсари", на офіційній сторінці у Facebook.

"Вогневі випробування ракетного комплексу "Корсар" в інтересах іноземного замовника", - відзначили на підприємстві та опублікували відео з випробувань.

Як повідомлялося, раніше в ДК "Укроборонпром" заявили, що українська армія вже почала отримувати високоточні протитанкові ракети "Корсар" та "Стугна".

ПТРК "Корсар" призначений для ураження нерухомих і рухомих броньованих цілей з будь-якими видами і типами броні - танків, БТРів, швидкісних десантних катерів, а також малорозмірних цілей - дотів, вертольотів, безпілотників. Дальність стрільби ПТРК - до 2,5 км, ракета, що летить по лазерному променю, керована.