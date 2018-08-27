В Україну з 49-ти медалями з ЧЄ з легкої атлетики повертається національна паралімпійська збірна

Сьогодні в Україну з 49-ти медалями та третім місцем у Європі повертається з чемпіонату Європи, що з 20.08 по 26.08.2018 року проходив у м. Берліні (Німеччина), національна паралімпійська збірна команда з легкої атлетики. Зустрічаємо команду сьогодні, 27 серпня, о 17:45 в аеропорту Бориспіль, термінал D.

Про це повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України на офіційному сайті.

Національну легкоатлетичну команду представило 36 спортсменів (19 чоловіків, 17 жінок), які боролись за найвищі нагороди чемпіонату Європи з майже 600 спортсменами з 40 країн Європи та завоювали 19 золотих, 22 срібних та 8 бронзових медалей.

Зауважимо, що наша команда брала участь лише у змаганнях паралімпійської програми, тоді як інші команди, у тім числі команди-лідери Польща (59 спортсменів) та Великобританія (51 спортсмен) брали участь у змаганнях непаралімпійської програми.

Загалом у національній паралімпійській збірній команді - 5 мультимедалістів (за золотими нагородами), 32 із 36-ти спортсменів повертаються в Україну з високими нагородами, 14 із них – із золотими нагородами. Крім того, 2 спортсмени вибороли по 1 золотій медалі, які не увійшли у медальний залік.

Найкраще від команди України виступили Аджаметова Лейля та Загребельний Владислав, котрі однаково вибороли по 2 золотій та 1 срібній нагороді.

У Ботурчук Оксани теж достойний результат - 2 золоті медалі. Шкода, що ще одне золото Оксани, яке вона завоювала у цих змаганнях, було скасоване суддями чемпіонату. Саме його так не вистачило нашій команді, аби вибороти друге місце у Європі.

Традиційно впевнено виступив Цвєтов Ігор – 2 золота.

Яскраво дебютувала на цьому чемпіонаті Москаленко Анастасія – 2 золоті медалі.

Нашим спортсменам вдалось побити 2 рекорди світу та встановити 5 рекордів Європи. Наші рекордсменки: Овсій Зоя (1 рекорд світу, 2 рекорди Європи), Лєбєдєва Яна – 1 рекорд світу та 3 рекорди Європи.