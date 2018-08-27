Мова росте елементарно, разом з душею народу.
Іван Франко, класик української літератури, публіцист, вчений, громадський і політичний діяч

В Японії почали тестувати безпілотне таксі

27 серпня, 2018 - 12:41
Фото Reuters

В Японії компанії Hinomaru Traffic і ZMP почали тестувати безпілотне таксі з пасажирами. Поки що лише в Токіо. Про це йдеться у прес-релізі компаній.

Наразі компанії в Токіо часто стикаються з проблемою нестачі водіїв через зростаючий попит на такі послуги з боку місцевих жителів і туристів. У Hinomaru Traffic і ZMP вважають, що безпілотні автомобілі дозволять частково вирішити цю проблему.

Безпілотне таксі буде виконувати вісім рейсів в день між діловим районом Отематі і кварталом Раппонгі, де зосереджено більшість барів, клубів і модних магазинів. Під час тестування проїзд на автомобілях буде безкоштовним, відзначається в повідомленні.

"Грунтуючись на результатах цього експерименту, ми будемо прагнути розширити зону пересування і поліпшити обслуговування, тому дякуємо вам за постійну підтримку", - йдеться в заяві Hinomaru Traffic.

Джерело: Еспресо

Більше новин

У Варшаві відкрилася галерея українського стріт-арту
Британська поліція заявила про нове смертельне отруєння невідомим хімікатом
Україна передала Туреччині список бранців Кремля, - Джемілєв
Естонія відкриває небо для маневрів бойової авіації країн НАТО
Безпека ЄС більше не повинна залежати від США, - Макрон
Українці зможуть відстежувати онлайн міжнародні платежі

Новини партнерів

Loading...