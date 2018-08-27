Вадима Тітушка оголосили у розшук за скоєння тяжких злочинів

У розшук за скоєння тяжких злочинів на Київщині, зокрема здійснення розбійних нападів у складі ОЗГ з метою пограбування, оголосили Вадима Тітушка.

Про це у Facebook написав перший заступник глави Нацполіції — начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін.

“Тітушко, людина, прізвище якої стало вже власною назвою та символізує провокаторів-запроданців, сьогодні оголошений в розшук за скоєння тяжких злочинів на території Київщині. Так, Вадим Тітушко, 1993 р.н., обгрунтовано підозрюється у здійсненні розбійних нападів у складі організованої групи з метою пограбування”, - написав Аброськін.