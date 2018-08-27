Вперше з 2013 року потік туристів до Києва б’є рекорди

За перше півріччя 2018 року туристичний потік Києва зріс майже на 25%.

Про це повідомив сьогодні на прес-брифінгу начальник Управління з питань туризму та промоцій КМДА Антон Тараненко, передає УНН.

“Загалом наше місто відвідало 850 тисяч іноземних туристів, що є рекордним показником за останні чотири роки. Ми практично підійшли до показника докризового 2013 року, коли була зафіксована рекордна кількість зарубіжних гостей”, — зазначив Тараненко.

За даними КМДА, після проведення “Євро-2012” місто стало популярним серед європейських туристів. При цьому, повністю змінився портрет аудиторії туристів Києва. Якщо у 2013-2014 роках переважали гості з Росії (близько 50%) та пострадянських країн, то тепер картина інша — до морського узбережжя Чорного моря на відпочинок їдуть громадяни Білорусі.

Далі йде Ізраїль, США, Німеччина, Туреччина, Італія, Франція, Великобританія.

Керівник КМДА наголосив, що останнім часом туристична галузь приносить бюджету Києва щороку понад 150 мільйонів гривень податку. І це за найнижчими підрахунками. Відповідно зростає й туристичний збір. Якщо торік зібрали майже 25 мільйонів, то цьогоріч — очікується 30 мільйонів.

“Наше управління підготувало для внесення до закону дві поправки, щоб збільшити процентну ставку туристичного збору. Ми хочемо закріпити її не 1% від усієї суми, а фіксовано прив’язати її до мінімальної заробітної плати, як це робиться в інших містах Європи. У нас це 1,5 євро. Якщо ці правки будуть прийняті, то Київ зможе збирати 100 мільйонів гривень туристичного збору. Ці кошти можуть іти на розвиток туризму, що дасть нам змогу представити місто на туристичних виставках, зробити навігацію містом та провести більше промоційних заходів”, — повідомив посадовець.

За його інформацією, нові туристичні пілони та оновлену навігацію європейського рівня мають запровадити у столиці вже найближчим часом. Перші покажчики з’являться біля Пейзажної алеї, сходів на Воздвиженку, Андріївської церкви та самому Андріївському узвозі.

“Ми встановлюємо бруківку, яка буде вмонтована у дорогу на маршрутах, де буде зображено ті чи інші локації з більшою інформацією про них. Протягом місяця завершимо всі роботи”, — запевнив Антон Тараненко.