За добу бойовики 23 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, 2 українських воїнів загинули

Упродовж минулої доби, 26 серпня, ситуація в районі проведення операції була напруженою, проте залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Про це повідомляє прес-центр ООС.

"Окупанти 23 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, в тому числі й із застосуванням забороненого важкого озброєння. Внаслідок обстрілів двоє наших захисників було поранено, ще двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали бойові травми", - ідеться в повідомленні.

Також вчора в результаті підриву на мінно-вибуховому пристрої під час виконання бойового завдання один військовослужбовець зазнав поранень і ще один – бойового травмування.

Ще двоє військовослужбовців загинули та один отримав бойову травму з особистої необережності внаслідок спрацювання вибухового пристрою.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із мінометів калібру 82 і 120 мм, ствольної артилерії калібру 122 мм.

Ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Південне, Новотроїцьке, Гнутове, Лебединське, Водяне, Широкине.

В районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Гнутове, Водяне окупанти здійснили 5 обстрілів позицій Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів та ствольної артилерії.

При загостренні ситуації підрозділи Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь для придушення вогневих засобів противника.

За даними розвідки, трьох окупантів знищено, семеро отримали поранення.

Ніч у районі проведення операції Об'єднаних сил пройшла без застосування важкого озброєння, проте противник двічі відкривав вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі Павлополя та Водяного.