За фактом пожежі на звалищі у Балаклії відкрили кримінальне провадження

Кримінальне провадження відкрили за фактом пожежі на звалищі у Балаклії Харківської області. Про це Укрінформу розповіли в прес-службі прокуратури Харківської області.

"Інформацію про пожежу 26 серпня на звалищі у Балаклії внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч.2 ст.194 КК України (умисне пошкодження або знищення майна шляхом підпалу)", - зазначили в прокуратурі.

Слідчі дії, додали в прокуратурі, тривають.

Як повідомляв раніше Укрінформ, 26 серпня о 12:05 за межами Балаклії Харківської області, на площі близько 1,5 га спалахнуло несанкціоноване сміттєве звалище. На пожежі працювали 9 пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС з Балаклії, а також із сусідніх районів - Борівського, Зміївського, Ізюмського і Шевченківського. Всього було залучено 9 спецавтомобілів і 40 осіб особового складу ДСНС.

До гасіння було залучено пожежний вертоліт Мі-8. О 16:05 пожежний вертоліт почав гасити пожежу з повітря, здійснено 20 скидань води. О 16:53 займання було локалізовано. Постраждалих немає.

На місці пожежі виявлено кілька осередків займання.