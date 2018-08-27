Мова росте елементарно, разом з душею народу.
Іван Франко, класик української літератури, публіцист, вчений, громадський і політичний діяч

Замість табелів у перших класах буде "свідоцтво досягнень"

27 серпня, 2018 - 21:26
Фото з архіву "Дня"

Для першокласників старі табелі замінять на свідоцтво досягнень.

Про це йдеться у наказі Міністерства освіти і науки України від 20 серпня.

Зокрема, вчителі оцінюватимуть досягнення учнів, як зазначається у документі, за наступною 4-рівневою системою:

– має значні успіхи;

– демонструє помітний прогрес;

– досягає результату з допомогою вчителя;

– ще потребує уваги і допомоги у вивченні того чи іншого предмета.

Уточнюється, що перша частина свідоцтва досягнень заповнюватиметься у жовтні, як проміжний звіт, друга — у травні, як підсумковий звіт.

У першому класі оцінювання матиме описовий характер як рівня навчання, старанності та соціальної поведінки, так і предметів та освітнього процесу в цілому, але не результату.

 
    
Джерело: День
          
  • 

    • 









    




    

  





  

              
Більше новин

            
    

      

        
  
  
      

        

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        У Мінську погодили "шкільне" перемир'я на Донбасі від 29 серпня  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        МОН допускає можливість запровадження ЗНО з математики як обов'язкового, - Гриневич  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Міносвіти винесло на громадське обговорення новий український правопис  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        У школах за рік 109 тисяч разів зверталися до психологів через цькування, - МОН  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        У Міносвіти розповіли, коли цього року у школах пройдуть "перші дзвоники"  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Гриневич назвала число абітурієнтів, які потрапили на бюджет  
  

    

  
  
  
  
  
  

    

  





  

                
    

      










Новини партнерів
 

Loading...