Замість табелів у перших класах буде "свідоцтво досягнень"

27 серпня, 2018 - 21:26
Для першокласників старі табелі замінять на свідоцтво досягнень.
Про це йдеться у наказі Міністерства освіти і науки України від 20 серпня.
Зокрема, вчителі оцінюватимуть досягнення учнів, як зазначається у документі, за наступною 4-рівневою системою:
– має значні успіхи;
– демонструє помітний прогрес;
– досягає результату з допомогою вчителя;
– ще потребує уваги і допомоги у вивченні того чи іншого предмета.
Уточнюється, що перша частина свідоцтва досягнень заповнюватиметься у жовтні, як проміжний звіт, друга — у травні, як підсумковий звіт.
У першому класі оцінювання матиме описовий характер як рівня навчання, старанності та соціальної поведінки, так і предметів та освітнього процесу в цілому, але не результату.
Джерело: День