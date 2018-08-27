Замість табелів у перших класах буде "свідоцтво досягнень"

Для першокласників старі табелі замінять на свідоцтво досягнень.

Про це йдеться у наказі Міністерства освіти і науки України від 20 серпня.

Зокрема, вчителі оцінюватимуть досягнення учнів, як зазначається у документі, за наступною 4-рівневою системою:

– має значні успіхи;

– демонструє помітний прогрес;

– досягає результату з допомогою вчителя;

– ще потребує уваги і допомоги у вивченні того чи іншого предмета.

Уточнюється, що перша частина свідоцтва досягнень заповнюватиметься у жовтні, як проміжний звіт, друга — у травні, як підсумковий звіт.

У першому класі оцінювання матиме описовий характер як рівня навчання, старанності та соціальної поведінки, так і предметів та освітнього процесу в цілому, але не результату.