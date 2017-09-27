70% складів унаслідок пожежі на арсеналі біля Калинівки не пошкоджені, - Генштаб

Унаслідок пожежі і детонації снарядів цілі, 70% території арсеналу боєприпасів Збройних сил України поблизу Калинівки(Вінницька область), залишились не пошкодженими. Про це повідомив офіцер управління зі зв'язків із громадськістю Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"За допомогою БПЛА щойно було досліджено територію арсеналу, було виявлено, що близько 70% території арсеналу від пожежі не постраждали", - сказав він на брифінгу в середу в Києві, передає Інтерфакс.

В.Селезньов зазначив, що нині на території арсеналу ще фіксуються поодинокі вибухи боєприпасів, проте на адміністративній території біля арсеналу вже працюють групи саперів, які здійснюють заходи з розмінування території.

"Військова частина знеструмлена, особовий склад евакуювали, насамперед евакуювали військовослужбовців строкової служби, таких близько 100", - розповів він.

За словами офіцера, нині до заходів з локалізації пожежі на території військової частини залучено чотири пожежні танки.

"Інтенсивність пожежі значно знизилася, триває ліквідація осередків пожежі, сапери продовжують розчищення території складів і навколо них, адміністративна територія практично не постраждала", - поінформував В.Селезньов.