Без антикорупційного суду реформа приречена на провал, - Ситник

Директор Національного антикорупційною бюро України (НАБУ) Артем Ситник вважає обманом ініціативу створення Антикорупційних палат і наголошує на важливості створення Спеціалізованого антикорупційного суду як необхідного елемента антикорупційної реформи в Україні.

Про це передає "Інтерфакс-Україна".

Ситник висловив переконання, що в Україні необхідно створити антикорупційний суд як спеціалізований суд для окремої категорії справ, а у Верховному Суді України має бути створена Антикорупційна палата як касаційна інстанція.

"Важливим є створення саме першої інстанції, тому що перша інстанція вирішує, чи є докази для оголошення обвинувального вироку", - наголосив директор НАБУ.

Він зазначив, що в цьому немає нічого нового, оскільки в Україні вже функціонують спеціалізовані суди.

"Ми бачимо, що розгляд таких справ (щодо корупції, - ред.) пов'язаний з особливим тиском на суддів, з особливими умовами розгляду цих справ", - зазначив Ситник, додавши, що "створення такого суду насамперед усуває об'єктивні причини, що заважають розгляду справ, які ми вже передали до суду".

Створенняч антикорупційних палат він назвав "цинічним обманом, який фактично не лише не поліпшить, а й погіршить ситуацію".

"Пропонується створення окремої гілки спеціалізованих судів і все... якщо цей суд не буде створено... у 2018 році, то, на моє переконання, вся антикорупційна реформа приречена на провал, тому що всі арешти, затримання та рішення у вигляді направлення справ до суду... не влаштовують ні суспільство, ні наших стратегічних міжнародних партнерів", - підсумував Ситник.