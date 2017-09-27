Британія: РФ має повернути Крим та звільнити українських політв’язнів

Посольство Великої Британії в Україні закликало Росію негайно звільнити всіх затриманих і ув’язнених у зв’язку з їхньою незгодою з діями російської влади на анексованому Кримському півострові.

Про це йдеться у заяві посольства Великої Британії в Україні з приводу ув’язнення заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова.

"Засудження заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова до двох років колонії-поселення за звинуваченнями у "сепаратизмі" викликає глибоке занепокоєння. Ця справа є черговим свідченням систематичного переслідування Російською Федерацією людей, які виступають проти незаконної анексії Криму", - йдеться у заяві.

У британському посольстві наголосили, що позиція Ільмі Умерова про незаконність анексії Криму широко підтримана міжнародною спільнотою, зокрема, Генеральною асамблеєю ООН та Євросоюзом, який запровадив відповідні санкції проти Росії.

"Ми не визнаємо і ніколи не будемо визнавати незаконної анексії Криму Росією. РФ повинна повернути Крим Україні та негайно звільнити всіх затриманих і ув’язнених у зв’язку з їхньою незгодою з діями російської влади на Кримському півострові", - заявили у посольстві Великої Британії в Україні.

Нагадаємо, що Умерову окупаційний суд Криму виніс вирок у вигляді 2 років колонії-поселення.