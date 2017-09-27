Чубаров хоче почути від Волкера план порятунку Умерова

Міжнародна спільнота, зокрема США, має перейти до конкретних дій, щоб зупинити Путіна в його репресіях проти кримських татар.

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Укрінформ.

"Єдине, що може врятувати Ільмі Умерова, інших політв'язнів, - це просто зараз чітке слово міжнародних інституцій і політиків міжнародного рівня, які уповноважені на участь у вирішенні питань розв'язання всіх наслідків війни Росії проти України... Або ви можете висловити глибоке занепокоєння, або здійснити конкретні дії, які дійсно зможуть хоча б зупинити Путіна в його репресіях проти кримських татар", - наголосив Чубаров.

Водночас він засудив зустріч спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера з помічником президента Росії Владиславом Сурковим і зажадав почути від нього, як порятувати Умерова.

"Нам абсолютно не цікаві розмірковування Волкера про те, хто є більшим архітектором війни проти України - Путін чи Сурков. Я сподіваюся, що ви (журналісти - ред.) доведете до Курта Волкера те, що зустріч із Сурковим, який є одним із безпосередніх планувальників вторгнення російських військ до Криму, на тлі того, що вбивають Ільмі Умеров - це є просто потурання вбивцям. Для нас вони всі однакові - Путін, Сурков, Шойгу, - бо вони вбивають кримських татар. Я думаю, що спеціальний представник державного департаменту США по Україні має не просто засудити (окупацію Криму - ред.), а сказати, що він буде робити для того, щоб нам врятувати Ільмі Умерова... Я по-іншому участь міжнародної спільноти у ситуації, яка складається в Криму і навколо Криму, не бачу", - підкреслив Чубаров.

Нагадаємо, що Порошенко закликав посилити тиск на РФ через вирок Умерову.