Данфорд: Затягування зі зброєю для України - це прогалина Білого дому

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США генерал Джозеф Данфорд назвав "прогалиною" затягування адміністрації Білого дому з рішенням про надання Україні летальної зброї, оскільки це заважає українцям захистити себе.

Таку думку він висловив під час слухань у Комітеті з питань збройних сил Сенату США у відповідь на запитання сенатора Роджера Вікера, передає Укрінформ.

"Чи підтримуєте ви надання летальної зброї Україні?" – запитав законодавець генерала Данфорда.

"Так, сенаторе, і я вказав це в рекомендаціях", - зазначив голова Об'єднаного комітету начальників штабів, уточнивши, що "це рішення зараз перебуває в Білому домі".

У цьому зв'язку сенатор Вікер наголосив на важливості для українського уряду "мати успіх у протистоянні російській експансії" та запитав генерала, чому той рекомендував забезпечити українців летальною зброєю?

"З військової точки зору, Україна потребує додаткових можливостей для захисту свого суверенітету", - зазначив Данфорд. Він нагадав, що в 2016 році США провели тренування з українськими батальйонами, які продовжилися і в 2017-му. Крім того, були забезпечені медичні поставки, надання приладів нічного бачення, контр-мінометних радарів та багато іншого обладнання.

"Але ми вважаємо, що здатність зупиняти броньовану техніку та іншу силу була б істотнішою, якби вони (українські сили – ред.) могли захистити себе. Ми зараз дивимося на це як на існуючу прогалину у військовому плані. Якщо цю прогалину заповнити, це збільшить здатність українців захистити себе", - підкреслив Данфорд.

Зі свого боку, сенатор погодився з генералом. "Я згодний, тільки хочу закликати членів адміністрації просунутися в цьому питанні", - зауважив Вікер.