Декілька регіонів України вночі накриють заморозки, - ДСНС

Найближчої доби декілька регіонів України накриють заморозки. У Києві вночі 28 вересня на поверхні грунту очікується від 0 до -4 градусів. Про це повідомляє ДСНС із посиланням на Укргідрометцентр.

“За даними Укргідрометцентру, вночі 27 вересня у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, 28 вересня і у північних, центральних та Запорізькій областях на поверхні грунту та місцями у повітрі заморозки 0-4°. Вночі 28 вересня у Київській області на поверхні грунту заморозки 0-4°. У Києві вночі 28 вересня на поверхні грунту заморозки 0-2°”, - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 21 вересня у Києві зафіксували максимальну температуру повітря за останні 85 років.