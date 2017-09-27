До ліквідації наслідків вибухів на військових складах у Калинівці залучили авіацію, - ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій залучила до гасіння пожежі на складах з боєприпасами в Калинівці на Вінниччині 2 пожежні літаки. Про це повідомляє ДСНС.

"Наразі залучено пожежний літак Ан-32П ДСНС України для гасіння тих осередків пожежі, де знижена небезпека. Додатково з Ніжина вилетів ще один пожежний літак для відпрацювання питань щодо гасіння пожеж з повітря", - повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін.

Він підкреслив, що складність локалізації пожежі полягає у тому, що й досі лунають поодинокі вибухи на території складів. "Тому і ДСНС, і Збройні сили працюють в режимі обережності, аби не ризикувати життям особового складу", - зазначив він.

Нагадаємо, за даними Генштабу, 70% складів унаслідок пожежі на арсеналі біля Калинівки не пошкоджені.