Директора департаменту Херсонської міськради затримали під час отримання хабара

Ввечері 26 вересня правоохоронці затримали директора одного з департаментів Херсонської міської ради за фактом передачі хабара начальнику управління захисту економіки в Херсонській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Посадовця затримали під час передачі другої частини хабара в розмірі 1 тисячі доларів США. Як повідомив прокурор Херсонської області Віталій Тригубенко, перша частина хабара складала 2 тисячі доларів. «Загальна сума хабара мала скласти понад 12 тисяч доларів США і призначалась для безперешкодної реалізації злочинної схеми з розкрадання бюджетних коштів», – повідомили у прокуратурі. Після цього в службових приміщеннях міської ради та приватних помешканнях проведено 6 обшуків.

Правоохоронці не називають ім’я затриманого, однак у місцевих ЗМІ та наближені джерела до поліції говорять про начальника департаменту бюджету і фінансів Романа Підперигору.

Нагадаємо, протягом останніх місяців це вже не перше затримання посадовців міської ради. 22 червня працівниками СБУ, прокуратури та поліції проведені обшуки у кількох підрозділах Херсонської міської ради, в результаті якого були затримані начальник управління капітального будівництва Василь Карауш та його підлеглий. Також слідство ведеться стосовно екс-директора департаменту ЖКГ Руслана Чайки. Досудові розслідування у рамках кримінальних проваджень, відкритих за ч.3, 4 ст.191 КПК України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» та ч.2 ст.366 КПК України «Службове підроблення».

А 29 червня працівниками СБУ та поліції, під час обшуку, у чиновника одного з управлінь Херсонської міської ради (тоді називали ім’я Дмитра Чаплинського) знайдено понад 90 тисяч доларів США, близько 10 тисяч євро та 364 тисячі гривень.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон