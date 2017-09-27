Французьким лікарям вдалося вивести пацієнта з вегетативного стану, що тривав 15 років

Людині, яка 15 років перебувала у вегетативному стані, вдалося частково повернути свідомість. Французькі медики провели курс лікування 35-річному чоловікові, постраждалому в автомобільній аварії. Йому імплантували в груди стимулятор блукаючого нерва. Уже через місяць він зміг виконувати нескладні завдання - наприклад, повертати голову і стежити очима за об'єктом, йдеться в звіті журналу Current Biology.

Експерти вважають, що результати обнадіюють, але необхідно їх повторити. Є ймовірність, що електростимуляція блукаючого нерва (VNS) може по-різному впливати на людей з різними типами пошкодження мозку, передає ВВС.

Анджела Сірігу з Інституту когнітивних наук імені Марка Жаннере в Ліоні зазначила, що в якості пацієнта для проведення експериментальної терапії обрали пацієнта у важкому стані.

Через місяць після початку стимуляції блукаючого нерва мати пацієнта зазначила, що син почав довше залишатися в стані неспання, коли терапевт читав йому книгу.

Комп'ютерна томографія також виявила поліпшення в мозку.

Він також почав реагувати на "загрозу". Наприклад, коли лікар раптово наближався до його обличчя, той дивувався, а його зіниці широко розкривалися.