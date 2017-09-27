Інтенсивність вибухів у Калинівці зменшується

На складах військової частини під Калинівкою продовжують розриватися артилерійські снаряди. Як повідомив перший заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко, інтенсивність вибухів зменшилась у 15–20 разів.

«У вівторок, 26 вересня, пізно ввечері фіксувалося до 50–60 вибухів на хвилину, зараз за аналогічний проміжок часу вибухають 3–4 снаряди. Тобто порівняно з ситуацією, яка була вчора о 23-ій годині, інтенсивність фактично зменшилася у 15–20 разів, – каже Гижко. – Але говорити про повну локалізацію пожежі зарано. На територій арсеналу працюють два важкі броньовані пожежних танки, які поливають територію, аби прискорити локалізацію надзвичайної ситуації».

На території ураження працюють спеціалісти піротехнічного напрямку, тобто вибухотехніки, які починають розміновувати територію. Деякі залпові снаряди вилітають і не вибухають, приземляються цілими. Після того, як фахівці обстежать кожну вулицю, людям дозволять повернутися у свої помешкання. Про завдані збитки поки що не йдеться.

На військових складах у Калинівці Вінницької області ввечері 26 вересня прогриміли вибухи. Наразі з місця надзвичайної події евакуювали 30 тисяч людей.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото авторки