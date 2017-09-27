Кабмін схвалив рішення про покращення облаштування КПВВ на лінії розмежування

Уряд України схвалив рішення про облаштування та утримання контрольних пунктів в’їзду-виїзду, розташованих на території Донецької та Луганської областей. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду.

Під час обговорення цього питання Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив, що на КПВВ немає елементарних умов для людей, які перетинають лінію зіткнення, і антисанітарія.

"Я поставив абсолютно чітке завдання міністру з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, Вадиме Олеговичу (Вадим Черниш – ред.), я даю вам всі абсолютно можливості і від імені уряду повноваження створити належні умови на цих контрольно-пропускних пунктах. Це є принципово важливим. Я просив би Міністерство фінансів, інші суміжні міністерства під проводом Вадима Черниша, будь ласка, організуйтеся і наведіть порядок. І це моя вимога і головам військово-цивільних адміністрації Донецької і Луганської областей – наведіть порядок", - зазначив В.Гройсман.

Крім того, глава уряд також наголосив, що порядок має бути наведений і на адмінмежі з Кримом.