Кабмін виділить 100 млн гривень на ліквідацію наслідків вибухів у Калинівці

Кабінет міністрів України виділить 100 млн гривень з резервного фонду державного бюджету на ліквідацію наслідків вибухів на складі боєприпасів у Калинівці Вінницької області.

Відповідне рішення прийнято під час засідання Уряду, передає Урядовий портал.

Ситуація в Калинівці перебуває на особистому контролі прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, йдеться у повідомленні.

"Ми виділяємо сьогодні 100 млн грн на ліквідацію наслідків, а далі будемо дивитися по потребах", - сказав Гройсман

На військових складах у Калинівці Вінницької області ввечері 26 вересня прогриміли вибухи. Наразі з місця надзвичайної події евакуювали 30 тисяч людей.