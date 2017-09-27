Кабмін змінив порядок надання соцдопомоги дітям

Кабінет міністрів на засіданні в середу ухвалив постанову щодо вдосконалення надання державної соціальної допомоги дітям. Про це інформує прес-служба Міністерства соціальної політики.

Як зазначається, цей документ приводить Порядок призначення та виплати державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, у відповідність до ухваленого закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо покращення захисту права дитини на належне утримання" в частині визначення розміру допомоги, у разі встановлення судом аліментів у твердій грошовій сумі.

Крім того, постановою передбачено, що у разі подання заяви для призначення допомоги при народженні дитини в електронній формі з використанням цифрового підпису органи соціального захисту населення призначатимуть таку допомогу не пізніше наступного робочого дня після отримання заяви. Виплата коштів одноразової частини допомоги при народженні дитини буде проводитися не пізніше наступного операційного дня.

Нагадаємо, сьогодні КМУ затвердив положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту.