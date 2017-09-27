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Кабмін звільнив заступника міністра закордонних справ Пристайка

27 вересня, 2017 - 16:17
Фото прес-служби МЗС

Кабінет міністрів України звільнив з посади першого заступника міністра закордонних справ Вадима Пристайка.

Відповідне розпорядження №663 від 20 вересня 2017 року опубліковано на сайті уряду.

"Звільнити Пристайка Вадима Володимировича з посади першого заступника міністра закордонних справ України у зв’язку з переходом на іншу роботу", - йдеться у повідомленні.

Вадим Пристайко був призначений першим заступником міністра закордонних справ України 16 березня.

У липні Вадим Пристайко указом президентп Україна Петра Порошенка був призначений главою місії України при НАТО.

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