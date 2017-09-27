Кабмін звільнив заступника міністра закордонних справ Пристайка

27 вересня, 2017 - 16:17
Кабінет міністрів України звільнив з посади першого заступника міністра закордонних справ Вадима Пристайка.
Відповідне розпорядження №663 від 20 вересня 2017 року опубліковано на сайті уряду.
"Звільнити Пристайка Вадима Володимировича з посади першого заступника міністра закордонних справ України у зв’язку з переходом на іншу роботу", - йдеться у повідомленні.
Вадим Пристайко був призначений першим заступником міністра закордонних справ України 16 березня.
У липні Вадим Пристайко указом президентп Україна Петра Порошенка був призначений главою місії України при НАТО.