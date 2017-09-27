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Канада має намір дозволити експорт зброї до України, - міністр оборони

27 вересня, 2017 - 14:20
Фото Павла Паламарчука

Процес включення Канадою України до "Переліку країн, до яких можливий експорт зброї" перебуває на фінальній стадії.

Про це заявив міністр національної оборони Канади Харджит Сінгх Сейджанн під час зустрічі з віце-прем’єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає Урядовий портал.

"Міністр Х.Сінгх Сейджанн підкреслив, що головною метою у питаннях надання підтримки Україні є не суто технічна допомога, а, в першу чергу,  розбудова можливостей оборонно-безпекового сектору", - йдеться у повідомленні.

Климпуш-Цинцадзе і Сейджанн обговорили питання поглиблення двосторонніх відносин та, в контексті співпраці з НАТО, допомоги канадської сторони у реалізації реформ українського сектору безпеки і оборони, оборонно-технічного співробітництва.

Вони відзначили, що сьогодні Україна є не тільки отримувачем допомоги, але й виступає донором безпеки для регіону та світу.

На зустрічі також йшлося про впровадження в Україні політики гендерної рівності та імплементації Резолюції РБ ООН 1325 "Жінки. Мир. Безпека".

Віце-прем’єрка зазначила, що найбільш успішними мають потенціал стати саме ті сфери діяльності, в яких ролі, права й обов’язки жінок і чоловіків є рівними.   

Сторони домовились зміцнювати двосторонні відносини, зокрема, у контексті реформування  оборонної складової держави відповідно до стандартів НАТО та демократичних цінностей.

Нагадаємо, Харджит Сінгх Сейджанн також заявив, що Канада серйозно ставиться до будь-яких загроз для суверенітету з боку РФ.

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