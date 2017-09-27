КМУ затвердив положення про оповіщення про надзвичайні ситуації

Кабінет міністрів України затвердив положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту. Відповідне рішення було прийнято в ході сьогоднішнього засідання уряду.

Згідно з положенням, методичне керівництво щодо створення і функціонування систем оповіщення всіх рівнів здійснює Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Автоматизовані системи оповіщення бувають: загальнодержавна, територіальні (в областях), місцеві (райони, міста обласного значення, об'єднані територіальні громади), спеціальні (на атомних електростанціях, каскадних спорудах Дніпра і Дністра, магістральних продуктопроводах), локальні та розміщені на конкретних об'єктах підвищеної небезпеки (інтернатах, закладах охорони здоров'я, установах, які надають допомогу особам з інвалідністю).

Сигнали про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації передаються через телерадіокомпанії незалежно від форми власності, операторів мобільних мереж, інтернет-ресурси, сигнальні гучномовці.

Рішення про оприлюднення на загальнодержавному рівні приймає прем'єр-міністр за пропозиціями центральних органів виконавчої влади, на територіальному – голови обласних та Київської міської державних адміністрацій, місцевому – глави місцевих адміністрацій або органів самоврядування, на об'єктах – керівники об'єктів.

Нагадаємо, на військових складах у Калинівці Вінницької області ввечері 26 вересня прогриміли вибухи. Наразі з місця надзвичайної події евакуювали 30 тисяч людей.

У свою чергу, у Генштабі повідомили, що унаслідок пожежі і детонації снарядів цілі, 70% території арсеналу боєприпасів Збройних сил України поблизу Калинівки(Вінницька область), залишились не пошкодженими.