Колишню прем'єрку Таїланду ув’язнили на 5 років за злочинні схеми з рисовими субсидіями

Таксин Чинават, екс-прем’єрку Таїланду визнали винною у злочинній недбалості та зловживаннях зі схемою рисових субсидій, що обійшлася державі у 8 млрд доларів. Суд засудив пані Чинават до 5 років тюрми, повідомляє BBC.

У травні 2014 року Конституційний суд змусив пані Чинават піти з посади, визнавши її винною у зловживанні владою. Через кілька тижнів владу в країні захопили військові, заявивши, що треба відновити порядок після кількох місяців вуличних протестів.

Пані Чинават заперечує всі звинувачення і перед вердиктом виїхала з країни.

Судді Верховного суду заявили, що пані Чинават знала про незаконність схеми, але нічого не зробила, аби її зупинити.

Згідно зі схемою, фермери, серед яких її партія має велику підтримку, отримували за рис подвійну ринкову ставку. Програма коштувала уряду мільярди доларів.

Кореспондент BBC у Бангкоку каже, що "вердикт створює дивний прецедент, караючи прем'єра за політику, яка була в центрі її виборчої програми".