Мадрид прагне перешкодити відкриттю виборчих дільниць на референдумі у Каталонії

В Іспанії загострюється політична криза навколо референдуму про незалежність Каталонії, запланованого на 1 жовтня. Генеральна прокуратура дала розпорядження поліції Каталонії взяти під контроль усі виборчі дільниці в регіоні, починаючи з п'ятниці, 29 вересня. Про це повідомив речник уряду ввечері в вівторок, 26 вересня.

Таким чином Мадрид прагне перешкодити відкриттю виборчих дільниць на референдумі, який у центральному уряді вважають незаконним.

"Сьогодні ми можемо підтвердити, що в Каталонії не буде успішного референдуму", - цитує речника уряду інформагенція Reuters.

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой у зв'язку з "каталонським питанням"скасував свою участь у саміті глав держав та урядів Євросоюзу, який відбудеться у п'ятницю в естонському Таллінні, передає AFP.

Напередодні референдуму всі регіональні підрозділи поліції в Іспанії планують підпорядкувати міністру внутрішніх справ.

Глава МЗС каталонського регіонального уряду Рауль Ромева попри все це вважає, що плебісцит відбудеться. "Люди вийдуть у неділю і масово мирно проголосують… Я не маю жодних сумнівів", - цитує урядовця AFP. За його словами, буде забезпечено достатньо виборчих бюлетенів, урн для голосування та виборчих дільниць.

Генеральна прокуратура Іспанії вдається до різноманітних заходів для запобігання референдуму. Поліція конфіскувала в Каталонії майже десять мільйонів бюлетенів та заблокувала низку веб-сайтів із інформацією про плебісцит. 20 вересня іспанська поліція провела обшуки в офісі уряду Каталонії, після чого прем'єр-міністр регіону Карлес Пучдемон звинуватив Мадрид у запровадженні фактичного "надзвичайного стану" в Каталонії.

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