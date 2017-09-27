МЗС України вимагає від РФ звільнити Умерова

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії звільнити одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова і називає злочинним і незаконним вирок, який йому оголосив підконтрольний Кремлю суд в анексованому Криму.

"Злочинний і незаконний вирок. Розправа Росії над кримськими татарами. Засуджуємо і висловлюємо протест. Ільмі, ми з вами! Вимагаємо від Росії звільнити Ільмі", – написала у Twitter речниця МЗС Мар’яна Беца.

Вона закликала міжнародних партнерів України посилити тиск на Росію з метою звільнення Умерова й інших українців, ув’язнених Росією.

Нагадаємо, сьогодні підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд оголосив вирок у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова. Умерову призначено покарання у вигляді двох років колонії-поселення.