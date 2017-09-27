На грецькому острові оголосили надзвичайний стан через руйнівний для інфраструктури шторм

Влада Греції оголосила про надзвичайний стан на острові Самотракі, що на півночі Егейського моря, через масштабні пошкодження інфраструктури острова спричиненні штормом, передає The Associated Press.

Повідомляється, що влада Греції оголосила про надзвичайний стан на острові Самотракі, через шторми, які завдали масових пошкоджень дорогам, будівлям та постачанню питної води на території всього острова.

Уряд заявив, що направили військові та цивільні команди з різних регіонів країни на допомогу у відновленні інфраструктури острову після пошкоджень.

Основні зусилля направленні на ремонти доріг та водопостачання на Самотракі. Центральний медичний заклад та муніципальні будівлі острові також зазнали значних пошкоджень.

Наразі немає даних про загиблих чи травмованих внаслідок штормів.