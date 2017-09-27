На Львівщині відкриють Центр психологічної і фізичної реабілітації для бійців АТО

У Львівській області планують реалізувати пілотний проект щодо створення Центру психологічної і фізичної реабілітації військовослужбовців. Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю Збройних сил України.

Реабілітаційний центр перебуватиме у складі навчально-спортивної бази зимових видів спорту "Тисовець". Там лікуватимуть воїнів, які нещодавно повернулися із зони АТО.

В управлінні додали, що програма передбачає комплексний підхід і включатиме як психологічне розвантаження, так і фізкультурно-спортивні вправи.

Передбачається, що до проекту, окрім військових спеціалістів, також долучаться і цивільні психологи-волонтери.