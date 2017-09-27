На Вінниччині організовують збір будівельних матеріалів для відновлення Калинівки

Перший заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко повідомив, що Вінниччина вже звернулася до інших регіонів України з проханням допомогти зібрати будівельні матеріали для відновлення будинків, які постраждали внаслідок вибухів на військових складах.

«Ми не зможемо власними силами відновити всі будинки, бо не маємо такої кількості скла, шиферу та інших будівельних матеріалів, які необхідні для ремонту приватних садиб, – заначив Андрій Гижко. – Зараз визначили безпечне місце для збору матеріалів і маємо надію, що інші регіони України допоможуть Вінниччині у подоланні наслідків надзвичайної ситуації».

Посадовець також зазначив, що є попередня домовленість про виділення додаткових коштів з державного резервного фонду на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації на Вінниччині, оскільки постраждали не лише приватні будинки та господарські будівлі, є пошкодження навіть в казармах спецпідрозділу «Ягуар». Також серйозно постраждали автодороги, тому буде цілий перелік заходів щодо ліквідації наслідків лиха.

За інформацією ДСНС області, внаслідок влучення боєприпасів у Калинівці загорілися чотири будинки. У прилеглих селах, які розташовані довкола епіцентру вибухів, внаслідок вибухової хвилі у будинках повибивало вікна, двері або пошкодило дах.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця